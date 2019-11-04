Бангкок, 4 ноября, 2019, 13:48 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев ответил на реплику президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «белорусов в 1812 и 1941 годах втягивали в чужие войны». Соответствующее заявление Медведев сделал сегодня, 4 ноября, на пресс-конференции по итогам рабочего визита в Таиланд.

Government.ru Пресс-конференция Дмитрия Медведева по завершении 14-го Восточноазиатского саммита. Тайланд

Напомним, что скандальное заявление президент Белоруссии сделал в ходе недавней беседы с журналистам в Казахстане. Лукашенко заявил, что белорусы и казахи якобы были вынуждены принимать участие в «чужих» войнах и, вообще, эти народы якобы всегда были «под чьей-то плеткой».

Среди них Лукашенко назвал войну 1812 года, Первую мировую и даже Великую Отечественную. «Это не наши были войны. Мы тем не менее горя хлебнули», — сказал президент Белоруссии.

На пресс-конференции Дмитрия Медведева в Таиланде его попросили прокомментировать ситуацию.

Глава российского правительства заявил, что ему очень странно слышать такое заявление Лукашенко.

«Люди жили на территории современных России или Белоруссии, но они защищали свою землю от захватчиков. Наши отцы и деды защищали нашу землю. Это не участие в чужих войнах! Поэтому для меня очень странно слышать такие слова», — сказал Медведев.