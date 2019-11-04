Вашингтон, 4 ноября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поздравил американского бойца смешанного стиля (ММА) Хорхе Масвидаля с победой над ещё одним представителем США Нейтом Диазом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 244 в Нью-Йорке, хотя тот перед этим оскорбил американского лидера, посетившего поединок. Соответствующая запись 4 ноября размещена в официальном Twitter Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Хороший поединок, чемпион!», — говорится в сообщении Трампа, к которому прикреплено видео с интервью Масвидаля, где он говорит, что неважно, что люди думают о Трампе как о президенте, так как «этот парень — чёртов ублюдок».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хорхе Масвидаль, являющийся обладателем неофициального пояса BMF (главного мерзавца) UFC, назвал ирландского бойца Конора Макгрегора «мальчишкой» и пообещал «надрать ему задницу».