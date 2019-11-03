Иваново, 4 ноября, 2019, 01:47 — ИА Регнум. На берегу Волги в Кинешме Ивановской области произошёл пожар в плавучей гостинице «Мирная пристань». Возгорание локализовано, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

37.mchs.gov.ru Тушение пожара в Кинешме

«Пожар в гостинице «Мирная пристань» локализован в 23:20 мск на площади 450 кв м. До прибытия пожарной охраны из дебаркадера вышли 4 человека», — говорится в сообщении ведомства.

Пожарный расчет блокирует распространение огня на прилегающие здания.

По предварительным сообщениям, возгорание возникло в одной из бань гостиницы.