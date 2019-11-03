Кишинёв, 4 ноября, 2019, 00:16 — ИА Регнум. На выборах мэра столицы Молдавии Кишинева побеждает кандидат партии социалистов Иван Чебан. Как передает ИА REGNUM, по итогам обработки 95% протоколов Чебан получает 53,15% голосов, его конкурент от блока ACUM, глава МВД Андрей Нэстасе набирает 46,85%.

Dodon.md Ион Чебан

Нэстасе пока не признал победу Чебана. В то же время сам Иван Чебан поблагодарил всех, кто проголосовал во втором туре выборов мэра Кишинева, и пообещал, что будет «работать для всех».

Отметим, что это первый раз за период независимости Молдавии, когда на выборах в Кишиневе победил кандидат левой партии.