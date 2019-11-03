Москва, 3 ноября, 2019, 19:53 — ИА Регнум. В центре Москвы 4 ноября ожидается аномально теплая погода, значения температуры поднимутся до плюс 8−10 градусов Цельсия. Об этом 3 ноября сообщается на сайте Метеовести.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

Синоптики предупреждают, что комфортной погоду на День народного единства нельзя назвать, так как пройдут небольшие дожди и сохранится сильный ветер.

«Во вторник потепление продолжится, и природа проверит на прочность 97-летний рекорд тепла, составляющий в Москве +10,3°, и с большой долей вероятности обновит его. 5 ноября будет самым тёплым днём новой недели», — говорится в сообщении.

Предположительно, во вторник столбики термометра в столице поднимутся до плюс 10−12 градусов Цельсия. Затем температура начнет постепенно понижаться, усилятся дожди.

«Впрочем, даже к концу рабочей недели положительная аномалия температуры будет составлять 5…6°», — отмечают специалисты.