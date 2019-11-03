Белград, 3 ноября, 2019, 17:16 — ИА Регнум. 2 ноября президент Сербии Александр Вучич заявил, что «Сербия готова вести переговоры о нахождении компромиссного решения по Косово, но никогда не пойдет на унижение».

Иван Шилов ИА REGNUM Сербский президент Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, таким образом сербский лидер прокомментировал заявления специального представителя США по Западным Балканам Мэттью Палмера о том, что Сербия не сможет войти в ЕС до тех пор, пока не признает независимости Косово. Президент Сербии подчеркнул, что если Приштина не снизит ожидания и не будет идти на уступки, то разговаривать не о чем.

«Мы признаем независимое Косово, а они отменят пошлину? Мне это кажется каким-то издевательством. <…> Меня удивил тот факт, что Палмер и в Приштине, и в Скопье говорил только о требованиях в адрес Белграда, хотя некоторые из них весьма спорны. Например, он не разу не упомянул о реальных целях и обязательствах Приштины, таких как формирование Ассоциации сербских муниципалитетов, что является их юридическим международным обязательством в соответствии с Брюссельским соглашением и всеми последующими приложениями к данному соглашению».