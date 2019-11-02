Москва, 2 ноября, 2019, 20:07 — ИА Регнум. Установлена личность второго застреленного в Москве мужчины, передаёт телеграм-канал Baza.

geralt Полиция

Им оказался 30-летний Абдулахмед Эльджаркиев, брат руководителя центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Ранее стало известно об убийстве республиканского главы ЦПЭ. Преступление произошло в Москве на улице Академика Анохина в районе Тропарёво-Никулино на юго-западе столицы.

По данным телеграм-канала 112, двойное убийство совершили три человека, они скрылись на автомобиле BMW X7. Полиция проводит план «Перехват».