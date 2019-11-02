Чита, 2 ноября, 2019, 19:30 — ИА Регнум. В Забайкальском крае следователи предъявили обвинение трем несовершеннолетним в убийстве и изнасиловании, сообщает 2 ноября пресс-служба регионального главного управления СКР.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

По данным следствия, 27 октября обвиняемые в одном из поселков Кыринского района ворвались в частный дом, где совершили насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, а 40-летнего мужчину избили, после чего он скончался.

Следователи в этот же день установили личности напавших, ими оказались два 16-летних подростка и один 15-летний. В настоящее время двое обвиняемых находятся под стражей, третий — под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области в суд направлено уголовное дело в отношении подростка, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 17-летней девушки. Подросток сознался в совершении преступления, рассказал, как совершил преступление и объяснил свои мотивы, показания подтвердил позже и на месте преступления. Однако при предъявлении окончательного обвинения вину не признал.

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