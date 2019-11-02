Владивосток, 2 ноября, 2019, 19:05 — ИА Регнум. Дальневосточное управление Госморречнадзора (структура Ространснадзора) начало расследование после взрыва на танкере «Залив Америка» возле мыса Астафева в Приморском крае, сообщает 2 ноября РИА Новости.

Танкер «Залив Америка» взорвался в Находке

«Дальневосточное управление Госморречнадзора приступило к расследованию», — сообщили в ведомстве.

В Росморречфлоте уточнили, что судно принадлежит компании ООО «Наяда», флот которой включает шесть танкеров-бункеровщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате хлопка газа на танкере три человека были выброшены взрывной волной за борт. Двое были подняты из воды уже мертвыми. Третий утонул на глазах членов экипажа. Всего в момент взрыва на борту судна находились девять человек экипажа.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц».

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