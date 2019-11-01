2 Ноября
 
8:15

«Залив Америка» вмещает 3559 м³ грузовых танков.

8:14

На сайте компании говорится, что судно было построено в 1989 году в Дании.

8:13

По предварительным данным, танкер «Залив Америка» входит во флот, принадлежащий ООО «Наяда».

8:13

Поиски третьего члена экипажа танкера «Залив Америка» продолжаются

Третий член экипажа танкера «Залив Америки» в порту Находки, на котором произошел хлопок газа, ушел под воду на глазах у спасателей.

8:09

В момент взрыва танкер «Залив Америка» был без груза.

8:06

Следователи выясняют обстоятельства ЧП. Место взрыва осматривают, допрашивают очевидцев. Также назначены судебные экспертизы.

8:04

Погода позволяет искать тело третьего погибшего.

8:03

По предварительным данным, загрязнения залива нефтепродуктами не допущено.

7:59

Тела двоих погибших подняты из воды.

7:59

Тело утонувшего ищут.

7:58

Информацию о гибели третьего члена экипажа журналистам подтвердили в Росморречфлоте. Он утонул.

7:57

Уже известно о троих погибших.

7:54

Также читайте: По факту взрыва на танкере «Залив Америка» в Приморье возбуждено дело

7:53

В СКР отмечают, что горения после взрыва газовоздушной смеси не было.

7:53

Изначально, по данным СКР, погибли два человека, ещё один пропал.

7:52

Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).

7:51

Тушение после взрыва на танкере «Залив Америка» в Приморском крае 2 ноября снял один из очевидцев, представив соответствующее видео в YouTube.

Подробнее: В сети появилось видео с танкером, на борту которого взорвался газ

7:51

Ещё один член экипажа считался пропавшим.

7:49

Аварийно-спасательное подразделение порта Находка изначально сообщило о двоих погибших.

7:49

На танкере «Залив Америка» в Приморском крае произошёл взрыв