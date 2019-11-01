«Залив Америка» вмещает 3559 м³ грузовых танков.
На сайте компании говорится, что судно было построено в 1989 году в Дании.
По предварительным данным, танкер «Залив Америка» входит во флот, принадлежащий ООО «Наяда».
Поиски третьего члена экипажа танкера «Залив Америка» продолжаются
Третий член экипажа танкера «Залив Америки» в порту Находки, на котором произошел хлопок газа, ушел под воду на глазах у спасателей.
В момент взрыва танкер «Залив Америка» был без груза.
Следователи выясняют обстоятельства ЧП. Место взрыва осматривают, допрашивают очевидцев. Также назначены судебные экспертизы.
Погода позволяет искать тело третьего погибшего.
По предварительным данным, загрязнения залива нефтепродуктами не допущено.
Тела двоих погибших подняты из воды.
Тело утонувшего ищут.
Информацию о гибели третьего члена экипажа журналистам подтвердили в Росморречфлоте. Он утонул.
Уже известно о троих погибших.
В СКР отмечают, что горения после взрыва газовоздушной смеси не было.
Изначально, по данным СКР, погибли два человека, ещё один пропал.
Дальневосточное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»).
Тушение после взрыва на танкере «Залив Америка» в Приморском крае 2 ноября снял один из очевидцев, представив соответствующее видео в YouTube.
Подробнее: В сети появилось видео с танкером, на борту которого взорвался газ
Ещё один член экипажа считался пропавшим.
Аварийно-спасательное подразделение порта Находка изначально сообщило о двоих погибших.