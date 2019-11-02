Москва, 2 ноября, 2019, 18:00 — ИА Регнум. В Москве в промышленной зоне «Южный порт» планируется построить новый жилой квартал с социальными объектами. Об это сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

A.Savin, WikiCommons Южный порт

По словам руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Сергея Лёвкина, на данном этапе инвестором осуществляются работы по разработке проекта планировки территории, на которой будет располагаться жилой квартал с гостиницами, мотоклубом, физкультурным комплексом, трамвайным депо, многоярусными гаражами и складами. Площадь застройки ограничена Южнопортовой улицей, 2-м Южнопортовым проездом и железной дорогой.

«Существующие производственные объекты будут реконструированы», — подчеркнул Лёвкин.

Напомним, ранее глава Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что к концу 2023 года будет завершено строительство станции «Южный порт» столичного метрополитена.