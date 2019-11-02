Москва, 2 ноября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei планирует потратить более $10 млн для развития собственной платформы мобильных приложений Huawei Mobile Services (HMS) в России. Об этом сообщает CNews.

A4-Nieuws Huawei

Китайская компания занимается развитием собственной системы мобильных приложений HMS, которая призвана заменить мобильные сервисы Google на устройствах Huawei. На сегодняшний день с HMS интегрировано свыше 50 тысяч приложений, а число активных пользователей HMS составляет около 570 млн в месяц.

Российский рынок мобильных приложений является одним из приоритетных для Huawei, поэтому компания разработала партнёрскую программу, предполагающую инвестирование в размере более $10 млн. Эти средства будут направлены на стимулирование российских разработчиков и владельцев приложений, которые будут интегрированы в систему HMS.

«Мы рады, что российское сообщество разработчиков активно участвует в интеграции с экосистемой Huawei, и будем продолжать инвестиции, чтобы обеспечить эффективное совместное развитие», — рассказал президент Honor в России, странах СНГ и Турции Тони Ран.

Он добавил, что в системе HMS уже доступны сервисы «вКонтакте», «Кинопоиск», «Одноклассники», AviaSales, Ivi, и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в третьем квартале 2019 года Huawei поставила 66,8 млн смартфонов во всём мире, что является рекордным показателем для компании.