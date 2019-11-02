Куала-Лумпур, 2 ноября, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Финская компания Nokia вслед за китайской Huawei объявила о планах по участию в проектах, связанных с технологиями мобильной связи пятого поколения (5G), в Малайзии. Об этом сообщает Reuters.

Villeke Финская компания Nokia

Компания из Финляндии рассчитывает получить свою долю на рынке 5G в Малайзии, планирующей запустить сверхбыструю мобильную связь в 2020 году. В Nokia рассказали, что приоритетным направлением компании станет применение технологий 5G в промышленной сфере, в первую очередь при портовых операциях.

Малайзия является важных судоходным центром — через эту страну проходят два ключевых морских коридора Юго-Восточной Азии: Малаккский пролив и Южно-Китайское море. В стране находится семь основных портов, главный из которых — Порт-Кланг — является 12-ым по загруженности в мире.

Глава малайзийского подразделения Nokia Шива Шанмугам рассказал, что компания рассчитывает заключить в Малайзии ряд контрактов на внедрение технологий связи, включая портовые системы оповещения и сигнализации. Ранее Nokia протестировала такие системы в порту Гамбурга в Германии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре китайская телекоммуникационная компания Huawei заключила соглашение с малайзийским оператором Maxis Communications на развёртывание инфраструктуры связи 5G.