Ташкент, 2 ноября, 2019, 09:03 — ИА Регнум. В Ташкенте сегодня, 2 ноября, проходит заседание совета глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Government.ru Совместное фотографирование глав делегаций государств-членов ШОС. Ташкент. 02.11.2019

Российскую Федерацию на заседании представляет глава правительства Дмитрий Медведев. В столицу Узбекистана он прибыл еще накануне, тогда же состоялся ряд двусторонних встреч Медведева.

Глава российского правительства встречался с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, премьером государственного совета КНР Ли Кэцяном и главным исполнительным лицом Республики Афганистан Абдуллой Абдуллой.

На сегодняшней встрече главы правительств стран ШОС обсудят перспективы торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках организации. В основном речь пойдет о торговле, инвестициях, транспорте и логистике, а также промышленности, охране окружающей среды, сельском хозяйстве и цифровизации.

По итогам заседания будет принято совместное коммюнике. Также будет утверждена новая редакция программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества в рамках ШОС до 2035 года, будет подписан план по реализации программы ШОС о продовольственной безопасности и концепция взаимодействия железнодорожных администраций стран организации. Всего планируется подписать 14 документов.