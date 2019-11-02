Берлин, 2 ноября, 2019, 06:45 — ИА Регнум. Зуб длиной 3,7 сантиметра удалил стоматолог Макс Лукас из города Оффенбах в Германии, установив мировой рекорд. Об этом 1 ноября сообщает издание FNP.

Снимок челюсти

Операция по удалению зуба прошла еще в 2018 году. Пациент пожаловался на боль в верхней челюсти. Снимок показал, что один из зубов имеет аномально длинный корень. После удаления зуба выяснилось, что его размеры еще больше, чем на снимке.

Лукас потратил на сбор документов для регистрации рекорда в книге Гиннесса один год.

Предыдущий рекорд самого длинного удаленного зуба был зафиксирован в 2017 году в Индии. Его величина составляла 3,67 сантиметра.