Кишинёв, 2 ноября, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Треть населения Молдавии — русскоязычные граждане, и одна из основных задач — сохранение межэтнического мира и согласия в Молдавии. Об этом заявил 1 ноября на открытии в Кишиневе II форума национальностей президент Молдавии Игорь Додон, передает ИА REGNUM.

Presedinte.md Игорь Додон на втором Форуме этносов

Додон отметил, что много лет «недалекие политики стравливали людей, но простые граждане оказались умнее и дальновиднее тех, кто ими управлял». «Мы сумели договориться на юге страны [в Гагаузии], надеемся договоримся и на востоке — в приднестровском регионе», — сказал президент.

Он добавил, что все проживающие в Молдавии — «часть нашего многонационального народа». «Благодаря широкому национальному консенсусу нам удалось мирно устранить олигархический режим и достичь стабильности и спокойствия в стране», — добавил глава государства.

«Мы хотели бы, чтобы все этносы чувствовали себя в Молдавии как в родном доме. Другого у нас нет», — подвел итог Игорь Додон.

ИА REGNUM напоминает, что за все годы независимости в Молдавии ни один человек не был привлечен к уголовной ответственности по многочисленным зафиксированным фактам публичного разжигания межнациональной розни и ненависти в отношении проживающих в стране русских и русскоязычных граждан.

Уголовное дело, заведенное под давлением общественности и СМИ в 2008 году в отношении директора газеты Timpul Константина Тэнасе, заявившего в ходе митинга, что «Молдавия должна избавиться не только от Воронина и коммунистов, но и от русских», было закрыто коммунистическими властями в августе 2009 года, накануне передачи власти в Молдавии Альянсу за европейскую интеграцию. Впоследствии Тэнасе неоднократно выдвигался на получение государственной Национальной премии Молдавии и в 2012 году стал ее лауреатом. А после смерти Тэнасе в 2014 году в честь него была названа одна из улиц Кишинева.

А в 2013 году судебные инстанции Молдавии отклонили ряд исков в отношении бельцкого учителя-русофоба Виктора Кравченко, «прославившегося» после публикации в интернете видеозаписи, сделанной на уроке, на котором учитель, используя нецензурную лексику и угрозы физической расправы, оскорбляет русскоязычное население Бельц, представляющее в этом городе большинство.

В более чем двадцатиминутном видеоролике учитель, в частности, произносит следующие слова: «Русские оккупанты! Нажрали морды на молдавской земле! Выйдет закон, мы вас уничтожим!» Бельцкий суд, отклонивший иск группы жителей Бельц о принесении Виктором Кравченко публичных извинений, «аргументировал» это тем, что оскорбления «не были нанесены публично». В свою очередь прокуратура попросту прекратила расследование в отношении Кравченко, не найдя в его словах состава преступления.

В 2018 году молдавский Cовет по противодействию дискриминации и обеспечению равенства признал дискриминационными высказывания тогдашнего министра транспорта и дорожной инфраструктуры Юрия Киринчука о русских, которых он назвал «лентяями и пьяницами». Совет обязал Киринчука извиниться, но тот этого так и не сделал.