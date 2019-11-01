Киев, 22 июля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Около 30 человек убитыми и 250 ранеными теряют ежедневно киевские боевики. Об этом 22 июля заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью американской газете The Wall Street Journal.

Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

По утверждению Зеленского, на данный момент ежедневные потери вооружённых украинских формирований «снизились до 30 человек убитыми, около 250 ранеными», при том, что в мае и июне они, по его словам, теряли убитыми от 100 до 200 человек.

При этом он отказался называть суммарные потери ВСУ с начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации и демилитаризации Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председатель Совбеза России Дмитрий Медведев написал, что военнослужащие ВС России в ходе спецоперации на Украине достойно выполняют свой долг, защищая мир, жизни людей и наше Отечество.