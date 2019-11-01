Рига, 2 ноября, 2019, 00:23 — ИА Регнум. 5 ноября компания «Европейские железные дороги» (Eiropas Dzelzceļa līnijas), реализующая проект Rail Baltica в Латвии, представит проект железнодорожной станции в международном аэропорту Риги и официально объявит международный тендер на его строительство — пишет портал Dienas Business

(сс) Avio2016 Международный аэропорт Рига

Сегодня ведутся проектные работы магистрали протяжённостью 411 км, и параллельно проходит конкурс на проектирование участка длиною 233 км. Начало строительство основной магистрали запланировано на 2022 год

Проект Rail Baltica предусматривает переход железнодорожной инфраструктуры на европейскую колею, чтобы связать в единую сеть от Таллинна, через Латвию и Литву до Польской границы. В Прибалтике будет построена железная дорога общей протяжённостью 870 км и шириной колеи 1436 мм. Максимальная скорость движения поезда составит 240 км в час.

Общая стоимость проекта Rail Baltica оценивается в 5,8 млрд евро, включая строительство железнодорожного сообщения между Каунасом и Вильнюсом. Часть расходов покроет Европейский Союз. Планируется, что эксплуатация Rail Baltica начнётся в 2026 году.