Москва, 1 ноября, 2019, 23:39 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин, действуя на Ближнем Востоке, вовсе не видит себя укротителем гадюшника. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире телепередачи «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Ведущий телепередачи попросил главу внешнеполитического ведомства прокомментировать американскую карикатуру, на которой Владимир Путин изображен держащим огромный клубок змей с надпись «Ближний Восток». Путин на карикатуре говорит «Наконец-то Россия контролирует ситуацию на Ближнем Востоке».

Лавров заявил, что российский лидер, конечно же, не видит себя в роли укротителя гадюшника. Россия вообще не рассматривает игроков на Ближнем Востоке таким образом.

«Мы себя так не позиционируем, и наших партнеров на Ближнем Востоке в таком виде не изображаем», — подчеркнул Лавров.

Он также отметил, что на Ближнем Востоке у каждого есть своя правда и свои интересы. Также есть восточные традиции, в том числе традиции продвигать свои интересы не совсем открытыми методами.

«Это жизнь», — пояснил Лавров.

Также глава МИД РФ добавил, что в интересах России иметь стабильный, устойчивый, предсказуемый Ближний Восток.