Душанбе, 1 ноября, 2019, 23:25 — ИА Регнум. Открытие нового пограничного поста Окультун на границе Таджикистана и Афганистана состоялось в районе Шахритус Хатлонской области, сообщает сегодня, 1 ноября, посольство США в Таджикистане.

Армия США в Афганистане

В церемонии открытия поста для пограничных войск при Государственном комитете национальной безопасности страны участвовали заместитель Командующего пограничными войсками Республики Таджикистан полковник Шохиён Абдусаттор и временный поверенный в делах США Джон Гинкель.

Как отметили в пресс-службе посольства, строительство обошлось в 900 тыс. долл., финансировал строительство Офис военного сотрудничества посольства США.

«Этот объект значительно расширит возможности пограничных войск по мониторингу и предотвращению незаконных пересечений границы на расстоянии 15−20 километров, а также противодействует транснациональным угрозам, таким как торговцы наркотиками, контрабандисты и воинствующие экстремисты.

Посольство США поддержало строительство 9 пограничных постов и 2 отряда вдоль таджикско-афганской границы с целью укрепления безопасности границ Таджикистана. Начиная с 2005 года правительство США оказало помощь в размере более 100 миллионов долларов для укрепления безопасности границы Таджикистана», — добавили в посольстве.

Американцы также напомнили о сумме финансовых вливаний иного назначения: «в течение 27 лет предоставили более 1,8 млрд долл. США на развитие и помощь в рамках программ, поддерживающих частный сектор Таджикистана, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, демократические институты и безопасность».