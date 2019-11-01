Ташкент, 1 ноября, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому с 1 января 2020 года внедряется межведомственный аппаратно-программный комплекс «Единая национальная система труда» (МАПК «ЕНСТ»), передает корреспондент ИА REGNUM.

Jessica Gardner Ташкент

Данный комплекс призван обеспечить осуществление электронной регистрации трудовых отношений между работодателями и работниками, включая процедуры заключения трудовых договоров, внесения изменений и дополнений в трудовые договоры, а также их прекращения.

С помощью МАПК «ЕНСТ» будет формироваться электронная база данных о структуре (штатном расписании) работодателей, включая информацию об имеющихся и создаваемых рабочих местах, условиях работы, оплате труда.

Кроме того, будут вестись данные о трудовой деятельности физических лиц в электронной трудовой книжке, основанных на сведениях об учете трудового стажа работников, информации о начисленной заработной плате и уплаченных налогах на доходы физических лиц в виде оплаты труда, взносов на индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан и другое.

«Определить, что с 1 января 2020 года вводится обязательная регистрация в МАПК «ЕНСТ» новых трудовых договоров, изменений в действующие трудовые договоры, а также их прекращений. При этом действующие трудовые договоры, заключенные до 1 января 2020 года, подлежат регистрации в МАПК «ЕНСТ» не позднее 1 сентября 2020 года», говорится в постановлении.

Начиная с 1 января 2020 года вводится электронная трудовая книжка, включающая сведения о трудовой деятельности работников, автоматически формируемая в МАПК «ЕНСТ» на основе данных, содержащихся в регистрируемых трудовых договорах.

Документ регламентировано, что ответственность за своевременную регистрацию в МАПК «ЕНСТ» трудовых договоров, изменений в действующие трудовые договоры, их прекращений, а также формирование электронной трудовой книжки возлагается на работодателей.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова и советника президента республики Шерзода Кудбиева.