Тюмень, 1 ноября, 2019, 20:44 — ИА Регнум. Семь человек, находившихся на борту самолёта Superjet-100, совершившего экстренную посадку в Тюмени из-за отказа одного из двигателей, отказались продолжать полёт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на справочную службу аэропорта.

StelaDi Пассажир самолета

«Семь человек (отказались продолжать полет — ИА REGNUM)», — отметили в службе, подчеркнув также, что данным пассажирам будут возвращены денежные средства за авиаперевозку.

Ранее в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что 1 ноября 2019 года в 19:00 минут по местному времени (17:00 мск) из аэропорта «Рощино» взлетел лайнер SSJ-100, выполнявший рейс по маршруту Тюмень-Санкт-Петербург. В 19:05 при наборе высоты сработал датчик отказа левого двигателя. Командир воздушного судна принял решение о выработке топлива и возвращении борта в «Рощино». В 20:21 воздушное судно благополучно вернулось в тюменский аэропорт. Пострадавших в результате инцидента нет.