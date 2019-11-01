Москва, 1 ноября, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Заявления Киева о том, что разрушенный украинскими боевиками Донбасс будет восстановлен за счёт выплаты репараций со стороны России, только подчёркивают тот факт, что Украина не рассчитывает на возвращение этого региона под свою юрисдикцию. Об этом 1 ноября заявил писатель Захар Прилепин в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

СВ ДНР Донецкий аэропорт

«Все мечты о репарацииях рождены простейшим фактом — пониманием того, что никакого Донбасса Украине не видать. С той стороной говорить голосом разума невозможно. Пять лет они то паспорта приносили, то гильзы, то Россия им 28 раз объявляла войну. И этот абсурд на уровне первых лиц государства продолжался в течение пяти лет», — сказал писатель.

По его словам, Евросоюз устал от абсурда, который чинит украинское руководство. Поэтому на Западе заявление о репарациях на восстановление Донбасса со стороны России, о которых заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, воспримут как анекдот. Также в Киеве не желают исполнять Минские соглашения и, скорее всего, выйдут из них.

«Украина понимала, что Минские соглашения для них тупик, но Европа настояла на их исполнении. Если они выполнят все Минские соглашения, то власть на Украине будет делегитимизирована. Она обязана будет восстанавливать Донбасс. Как Зеленский выделит первый транш Донбассу, его порвут на части — дескать, не хватает денег в Галичине», — отметил Прилепин.