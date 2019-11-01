Москва, 1 ноября, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Положительные оценки специального налогового режима для самозанятых пока преждевременны. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), передаёт корреспондент ИА REGNUM 1 ноября.

Оноре Домье. Рабочие

Ранее первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил о намерении распространить налоговый режим для самозанятых на все регионы РФ с 1 июля 2020 года. Так, по данным Минфина, действующий в четырёх субъектах РФ эксперимент уже можно назвать успешным, так как самозанятыми уже зарегистрировались порядка 240 тыс. человек.

При этом, отмечает Нилов, нынешняя конструкция налогового режима для самозанятых не мотивирует граждан регистрироваться. Так, по его словам, по факту самозанятых в РФ сегодня порядка 20 млн человек, а повышение пенсионного возраста стало для них явно демотивирующим фактором в плане перспектив легализации.

«Сама концепция закона о самозанятых предполагает разделение взимаемого налога: часть направляется в бюджет субъекта федерации, а часть — в фонд обязательного медицинского страхования. Если же гражданин имеет статус безработного, взносы в фонд ОМС за него направляет субъект. И этому гражданину в данном случае совершенно не принципиально, легализован он или нет. Медицинские услуги ему все равно будут оказываться, поскольку бюджет фонда ОМС в любом случае получает взносы. А вот пенсионный фонд со стороны безработного никаких взносов не получает», — отметил Нилов.

При этом, напоминает он, такие взносы гражданин может формировать в виде добровольных пенсионных накоплений.

«Это, на мой взгляд, также нелогично и уничтожает любую мотивацию — легализация самозанятых граждан должна проходить через информационную составляющую, через понятные и убедительные разъяснения о возможности формирования будущих пенсионных накоплений», — отметил Нилов.

Поэтому, по его словам, говорить об успешности эксперимента пока рано. В частности, сегодня далеко не все сегодня осознают необходимость перечислять страховые взносы за самозанятого гражданина. В итоге это приводит к «деградации рынка труда».

«Работодатели охотно переводят штатных сотрудников в категорию самозанятых, они продолжают трудиться в своих организациях, однако уже без формирования собственных пенсионных прав. Таким образом, работодателю это выгодно — прямая экономия на отчислениях в фонды, он может даже немного повысить зарплату работнику, мотивируя перейти в категорию самозанятых. И в краткосрочной перспективе работнику в финансовом плане это, возможно, также выгодно, однако впоследствии, при достижении пенсионного возраста, в нынешней конструкции он может рассчитывать только на социальную пенсию», — отметил Нилов.