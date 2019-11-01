Рига, 1 ноября, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Латвии объявило российского певца Григория Лепса «персоной нон грата».

Andrew Ustinovich Григорий Лепс

Об этом сообщил 1 ноября глва МИД Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Facebook.

По его словам, гражданин РФ Григорий Лепсверидзе (настоящая фамилия артиста) несёт угрозу с точки зрения норм миграционных законов и служб безопасности Латвии.

‪"Основываясь на оценках служб безопасности и миграционного закона, я принял решение включить гражданина России Григория Лепсверидзе в список нежелательных персон Латвийской Республики, запретив ему въезд в Латвию на неопределенный срок», — написал Ринкевич.

О реакции популярного исполнителя на это решение МИД Латвии пока ничего не сообщается. Будет ли таковая вообще, также неизвестно.