Москва, 1 ноября, 2019, 17:00 — ИА Регнум. В России знаменитая фраза из песни о том, что «на 10 девчонок по статистике 9 ребят», потеряла свою актуальность 30 лет назад. В возрастной группе 30−34 года на 1 тыс. российских мужчин приходится 987−992 женщины. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, такие данные приводит Росстат, подготовивший информацию в канун Всемирного дня мужчин, который отмечается в этом году 2 ноября.

Цитата из к/ф «Девчата». реж. Юрий Чулюкин. 1962. СССР Мужична и женщина

Статистики отмечают, что сейчас у «девчонок выбор существенно вырос». Если в 1959 году перепись показала, что количественный перевес девочек над мальчиками наблюдался уже в возрастной группе 10−14 лет, то с 1980 годов в возрастной группе 30−34 года на 1000 российских мужчин приходится 987−992 женщины.

«Звучавшая как роковое предостережение фраза из популярной песни о том, что «на 10 девчонок по статистике 9 ребят», уже лет тридцать как не актуальна», — говорят в ведомстве.

По данным Росстата, в настоящее время меньше всего мужчин (менее 45% всего населения) проживают в Ярославской, Ивановской и Тульской областях, Ингушетии и Санкт-Петербурге. Почти половину населения (49,5%) составляют мужчины в Ямало-Ненецком автономном округе, Камчатском крае и Чечне. И только в одном регионе «мужчин однозначно больше, чем женщин» — в Чукотском автономном округе.

В Росстате также привели сравнительные данные о том, в каком возрасте обычно женятся или выходят замуж. Если в 1960—1990 годах более половины всех женихов заключали браки в 18−24 года, то в 2018 году более половины (51%) вступали в семейную жизнь в возрасте 25−34 года, а почти треть — после 35 лет. Что касается девушек, то ещё восемь лет назад большая часть выходила замуж до 24 лет, сейчас — в 25−34 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росстате проанализировали возрастной состав населения страны и пришли к выводу, что за 90 лет выросло число бабушек и дедушек, а число внуков сократилось почти в семь раз. В настоящее время на 1 тыс. жителей в возрасте от 15 до 59 лет приходится 360 пожилых (то есть на трёх взрослых приходится один житель преклонного возраста).

Напомним, в России продолжается подготовка к Всероссийской переписи населения, которая состоится в октябре 2020 года. Переписи являются источником данных о численности, занятости, уровне образования, семейном положении, национальном составе населения страны.