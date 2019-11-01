Москва, 1 ноября, 2019, 16:17 — ИА Регнум. Подразделение для борьбы с преступлениями в области высоких технологий, в том числе через интернет, создаст МВД России. Об этом 1 ноября заявила официальный представитель МВР РФ Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

«Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев по итогам заседания коллегии принял решение о создании в структуре министерства подразделений, которые будут специализироваться на противодействии преступлениям, совершаемым с использованием IT-технологий», — приводит слова Ирины Волк RT.

Также она отметила, что новые подразделения сформируют по отраслевому принципу в пределах уже имеющейся в ведомстве штатной численности, как в центральном аппарате министерства, так и в территориальных органах внутренних дел.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел России Владимир Колокольцев рассказал на коллегии ведомства, что число правонарушений в стране с использованием интернет-технологий в 2018 году выросло почти в два раза, а за первые девять месяцев 2019 года увеличилось на 70%.