Москва, 1 ноября, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Число правонарушений с использованием интернет-технологий в 2018 году выросло почти в два раза, а за первые девять месяцев 2019 года увеличилось на 70%. Об этом сообщает пресс-служба МВД России со ссылкой на министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-преступление

По его словам, правонарушители научились подменять настоящие телефонные номера кредитных организаций и даже госслужб, представляясь их работниками.

«В прошлом году число противоправных деяний, совершённых с применением информационных технологий, увеличилось в два раза, в январе-сентябре текущего года — почти на 70%», — отметил Колокольцев в ходе заседания коллегии МВД России.

Министр рассказал, что на сегодняшний день преступники с помощью интернета научились воровать чужое имущество, торговать наркотическими средствами, оружием и даже людьми, а также распространять литературу экстремистского толка и вербовать новых участников террористических группировок.

Колокольцев также напомнил, что «в прошлом и с начала текущего года в полтора-два раза выросло число раскрытых IT-преступлений и направленных в суд уголовных дел».

Он призвал разрабатывать механизмы для своевременной блокировки мошеннических кол-центров, фишинговых сайтов и интернет-пирамид.

Напомним, 24 сентября на заседании Государственного антинаркотического комитета Владимир Колокольцев заявил о росте лиц с зависимостью от новых видов наркотиков и психостимуляторов.

Он также отметил, что действующая в стране система учёта наркозависимых не отражает реальную картину наркопотребления в стране.