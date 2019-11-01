Акушинский район, Дагестан, 1 ноября, 2019, 15:21 — ИА Регнум. В школах Акушинского района Дагестана прошли проверки соблюдения законности при назначении заместителей директоров по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ). Нарушения выявлены в шести образовательных учреждениях, сообщили ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе прокуратуры республики.

Александра Майер ИА REGNUM

Выяснилось, что в двух школах села Акуша, в стольких же учреждениях в селе Усиша, а также в школах сел Карашимахи и Семгамахи заместителями директоров работали люди без соответствующего уровня образования и пятилетнего стажа работы.

По результатам прокурорской проверки все шесть заместителей директоров освобождены от занимаемых должностей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Дагестане разоблачили местного жителя, который три года работал врачом в частной клинике по поддельному диплому о высшем медицинском образовании. Все это время он занимался диагностикой пациентов на аппарате УЗИ.