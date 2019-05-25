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В Дагестане разоблачён врач-диагност, работавший по поддельному диплому

Общество

Лже-врач успел отработать три года в клинике

Махачкала, 25 мая 2019, 13:39 — REGNUM  Жителя Дагестана, три года работавшего врачом по поддельному диплому о высшем образовании разоблачили сотрудники полиции. Об этом 25 мая сообщила пресс-служба МВД региона на странице в Instagram.

По предварительным данным, житель города Кизляр при устройстве на работу в одну из частных клиник предъявил работодателю поддельный диплом о высшем медицинском образовании. В течение трёх лет лже-врач занимался диагностикой пациентов на аппарате УЗИ.

Отсутствие нужных знаний по специальности никак не мешало лже-врачу диагностировать у попадавших к нему пациентов различные болезни. Расчёт был на то, что люди, недовольные обследованием, больше в клинику не придут, но зато придут новые.

Сколько так называемых «диагнозов» успел поставить лже-врач, выяснит следствие. В отношении подозреваемого рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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