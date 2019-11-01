Ростов-на-Дону, 1 ноября, 2019, 13:52 — ИА Регнум. В Ростов-на-Дону вновь вернётся бабье лето. Синоптики обещают, что на предстоящей неделе воздух прогреется до +20 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Так, температура воздуха начнёт постепенно повышаться, начиная с 4 ноября. Днём 7 ноября уличные термометры достигнут отметки в +20 градусов. Ночью также воздух прогреется до +9 градусов.

ИА REGNUM напоминает, что температура воздуха в Ростове-на-Дону 2 и 3 ноября днём составит от +1 до +5 градусов. В ночные часы столбики уличных термометров опустятся до — 5 градусов.

В День народного единства в Ростове-на-Дону потеплеет до +10 градусов днём.