Екатеринбург, 1 ноября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей, не заменивших на своих машинах летнюю резину на зимнюю, сделать это как можно скорее. Это позволит избежать дорожно-транспортных происшествий, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД корреспонденту ИА REGNUM.

Шиномонтаж

По данным управления, 31 октября в Свердловской области произошло три ДТП, в которые попали автомобили с летними покрышками на колёсах. В результате этих аварий, три человека получили травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Свердловской области начался обильный снегопад и на дорогах установился снежный покров.