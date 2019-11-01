Москва, 1 ноября, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Баррель нефти марки Brent 31 октября подешевел на 1,75%, до $59,45. Нефтяной рынок оказался под давлением растущих запасов сырой нефти в США и слабой производственной активности в Китае. Затяжная торговая война между Китаем и США оказывает негативное влияние на спрос на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

ptra Нефтяная вышка

Bloomberg сообщил, что китайские официальные лица ставят под сомнение заключение долгосрочной торговой сделки с США. В Чили отменен саммит, на котором Трамп планировал заключить сделку. Как видим, неопределённость сохраняется. Трейдеры не знают, что делать перед выходными.

Большой сюрприз сегодня преподнёс высокий Caixin PMI Китая. Индекс деловой активности Caixin в октябре составил 51,7 против 51,4 в сентябре (прогноз был 51,0).

Он сильно отличается от официального PMI Китая, который в октябре упал с 49,8 до 49,3. Видимо, отличие в методе расчета, но такая разница только путает трейдеров, опирающихся на фундаментальные данные.

Сегодня, 1 ноября, внимание участников рынка приковано к отчету по рынку труда в США. Отчет важен для доллара. В рамках восходящей коррекции ожидается небольшой рост до $60,30.

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