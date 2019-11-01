Москва, 1 ноября, 2019, 07:50 — ИА Регнум. На арестованных счетах активистов несистемной оппозиции появились многомиллионные задолженности, пишет 1 ноября«Коммерсантъ».

Долги

СМИ напоминает, что осенью в региональных штабах Алексея Навального провели обыски по уголовному делу об отмывании денег, после которых, по решению Басманного суда Москвы, арестовали счета действующих и бывших сотрудников, а также других лиц.

По информации издания, активисты узнали об образовавшей на их арестованных счетах искусственной задолженности в размере от 75 млн до 10 млрд рублей. Долг якобы появился и на счетах людей, не имевших отношения к деятельности Навального, например, у матери бывшего координатора оппозиционного движения «Открытая Россия» в Краснодаре или знакомого одного из сотрудников штаба в Ростове-на-Дону.

Адвокат Мансур Гильманов рассказал, что арестовывались в том числе средства, которые по закону взыскивать нельзя, — алименты или пенсия по потере кормильца.

Как сообщало ИА REGNUM, координатору штаба Навального в Мурманске Виолетте Грудиной заблокировали банковские счета. Сумма, которая подлежит взысканию, — более 75 млн рублей.