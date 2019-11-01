Москва, 1 ноября, 2019, 06:59 — ИА Регнум. Погода на большей части европейской территории России в ноябре будет близка к средним многолетним показателям. Об этом 1 ноября рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов Гидрометцентра России Владимир Тищенко, передаёт «Российская газета».

Борис Кустодиев. Осень над городом. 1918

Согласно прогнозам синоптиков, на тёплый ноябрь могут рассчитывать жители Дальнего Востока, Сибири, Архангельской области и Республики Коми.

В Москве погода в последний месяц осени будет нестабильной. Начало ноября ещё порадует несколькими тёплыми днями. Так, в понедельник, 4 ноября, столбики термометров в столице могут подняться до +10° С, а в среду, 6 ноября — до +13° С. Весь выпавший снег за эти дни растает.

К середине месяца в Москву вновь придут холода, а затем температура приблизится к ноябрьской норме, которая для столицы составляет — 1,2° С.

Осадки на европейской территории в ноябре ожидаются в пределах нормы. Дефицит дождей возможен только в Крыму. На севере Урала и Красноярского края, а также в Амурской области и южных районах Сибири прогнозируется избыток осадков.