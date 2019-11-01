Синоптики рассказали о погоде в России в ноябре
Москва, 1 ноября, 2019, 06:59 — ИА Регнум. Погода на большей части европейской территории России в ноябре будет близка к средним многолетним показателям. Об этом 1 ноября рассказал заведующий отделом долгосрочных прогнозов Гидрометцентра России Владимир Тищенко, передаёт «Российская газета».
Согласно прогнозам синоптиков, на тёплый ноябрь могут рассчитывать жители Дальнего Востока, Сибири, Архангельской области и Республики Коми.
В Москве погода в последний месяц осени будет нестабильной. Начало ноября ещё порадует несколькими тёплыми днями. Так, в понедельник, 4 ноября, столбики термометров в столице могут подняться до +10° С, а в среду, 6 ноября — до +13° С. Весь выпавший снег за эти дни растает.
К середине месяца в Москву вновь придут холода, а затем температура приблизится к ноябрьской норме, которая для столицы составляет — 1,2° С.
Осадки на европейской территории в ноябре ожидаются в пределах нормы. Дефицит дождей возможен только в Крыму. На севере Урала и Красноярского края, а также в Амурской области и южных районах Сибири прогнозируется избыток осадков.