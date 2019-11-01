Новосибирск, 1 ноября, 2019, 05:26 — ИА Регнум. Ученик новосибирской гимназии № 4 Никита Ильтяков изобрёл умный стул, который поможет сформировать ровную осанку во время занятий в школе, сообщило Министерство просвещения РФ на своей странице в Instagram.⠀Как рассказали в министерстве, новосибирский школьник увлекается робототехникой, и это уже не первый его инновационный проект. В числе его изобретений — умное рабочее место, контролирующее освещение и температуру воздуха; система автоматического полива растений.⠀«Новая разработка школьника не только призывает учеников держать спину ровно, но и может передавать информацию об осанке учителям и родителям», — пояснили в Минпросвещения РФ. — Система крепится на школьный стул сзади на уровне лопаток. Датчики, принимая информацию, строят трёхмерную модель положения, в котором сидит ученик».⠀Сейчас умные стулья установили в кабинете для детей с особенностями развития в гимназии, где учится мальчик. Если эксперимент пройдёт удачно, такие стулья появятся и в обычных классах.