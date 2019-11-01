Новосибирск, 1 ноября, 2019, 05:12 — ИА Регнум. В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летней жительницы города Карасука Новосибирской области. Её обвиняют в том, что будучи сотрудницей медучреждения, она незаконно получала стимулирующие выплаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД РФ по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «Превышение должностных полномочий» (ч.1 ст. 286 УК РФ) и «Присвоение или растрата» (ч.3 ст. 160 УК РФ).

Установлено, что она, находясь на руководящей должности медицинского учреждения, давала указания подчинённым сотрудникам о начислении ей стимулирующих выплат по двум дополнительным должностям. Таким образом она присвоила более 870 тысяч рублей. Похищенные деньги женщина потратила на личные нужды.

В настоящее время она отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд.