Петропавловск-Камчатский, 1 ноября, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Врачи уезжают с Камчатки, а за врачами бежит и остальное население, заявил депутат Законодательной думы края Михаил Пучковский («Справедливая Россия»), комментируя историю с женщиной — врачом Викторией Шабариной, приехавшей на Камчатку по приглашению властей, так и не получившей подъёмных, а теперь вынужденной обращаться в суд. У парламентария сложилось впечатление, что происходит целенаправленное изгнание населения с полуострова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Эта женщина, наверное, уедет с Камчатки, как уезжают другие врачи. Недавно двое врачей уехали на Сахалин, где платят по-честному хорошие, достойные зарплаты, где власти выполняют свои обязательства. С Камчатки бежит народ. Полуостров становится пустынным. У меня сложилось впечатление, что идёт целенаправленное изгнание населения с Камчатки. Кому это выгодно? Кому нужно, чтобы стратегический регион России потерял население? Это на сегодняшний день главный вопрос. Только за первое полугодие 2019 года Камчатка потеряла за счёт миграционного оттока ещё 1 715 человек. Уезжают, преимущественно, трудоспособные, молодые. Умерших за полугодие почти на 200 человек больше, чем родившихся. И такие цифры — каждые полгода мы фиксируем», — сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке молодого врача, женщину, прибывшую по приглашению властей по программе «Земский доктор», отправляют в суд за подъёмными в 1 млн рублей. На полуострове катастрофический дефицит медицинских специалистов, полуостров теряет население. Каждый 66-й трудоспособный житель либо чиновник, либо силовик.