Петропавловск-Камчатский, , 04:44 — REGNUM Врач-невролог и офтальмолог Виктория Шабарова никак не может добиться от властей Камчатки полагающейся ей выплаты в 1 миллион рублей по программе «Земский доктор». Теперь власти посылают женщину, приехавшую на далёкую Камчатку из Костромской области, в суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Письменный вызов от камчатской больницы пришёл Виктории Шабаровой в мае 2018 года. Она взвесила все за и против. Посчитав, что миллион рублей — хороший стимул, молодой врач собрала все свои сертификаты и отправилась в путь. Никакого подвоха женщина не чувствовала: камчатские власти широко рекламировали программу «Земский доктор» на полуострове, обещая прибывшим врачам не только миллион, но и освобождение от коммунальных платежей и прочие льготы.

Но прибыв на Камчатку, Виктория поняла, что её надеждам не суждено оправдаться.

«Когда я приехала, выяснилось, что трудоустроить меня могут только по схеме «0,5 + 0,5» ставки. Это, фактически, оказалась не штатная единица, оформления по которой требует программа «Земский доктор». Через месяц меня все-таки трудоустроили на штатную должность. Но, в связи с тем, что первый месяц я проработала по схеме «0,5 + 0,5», меня отказались проводить по программе «Земский доктор». Причём, письменный отказ от краевого министерства здравоохранения я получила только 27 августа 2019 года. Через год работы! Хотя по обещанной мне программе «Земский доктор», мне не просто должны были ответить, а в течение 6 месяцев выплатить миллион рублей. Наша больница при этом неоднократно отправляла запросы в краевой минздрав», — рассказала доктор Кам 24.

Она обратилась в Камчатское общество по борьбе с коррупцией.

Общественники направили запрос в правительство Камчатского края. Оттуда пришёл ответ за подписью зампреда правительства Владимира Пригорнева, который сообщил, что ситуация, в которой оказалась Виктория Шабарова, связана, скорее всего, с неправильным оформлением документов Усть-Большерецкой больницей, в которой трудится прибывшая из Костромской области врач. Пригорнев посоветовал врачу обратиться в суд.

Виктория Шабарова так и намерена поступить. Она рассказала, что по приезду в Усть-Большерецкий район она не была обеспечена и обещанным ей жильём, первые месяцы проживала в больнице, в палате, предназначенной для пациентов. В таких условиях, по её словам, оказываются все молодые медицинские специалисты, врачи и фельдшеры, которых власти заманивают на Камчатку обещаниями «золотых гор» и больших выплат. Сейчас Виктория продолжает жить на съёмной квартире, за которую платит сама. У неё сложилось впечатление, что квалифицированные врачи на Камчатке не нужны.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке, согласно данным Росстата, катастрофически не хватает врачей, учителей, строителей, моряков и прочих нужных экономике любого нормального региона специалистов. Зато каждый 66-й житель богатейшего полуострова — либо чиновник, либо силовик.