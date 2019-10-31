* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 1 ноября, 2019, 00:33 — ИА Регнум. «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтвердило смерть своего лидера Абу Бакра аль-Багдади и пообещало отомстить США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на аудиозапись, опубликованную террористами.

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На аудиозаписи террористы сообщают, что назначили преемника аль-Багдади — Абу Ибрагима аль-Шахеми аль-Кураиши. Группа исследователей из университета Суонси, занимающаяся «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщила, что это имя ранее было никому не известно, однако под ним может скрываться Хадж Абдулла, которого Госдеп США считает вероятным преемником аль-Багдади.

В записи представитель террористов предупреждает Соединённые Штаты и грозит отомстить. Также на аудиозаписи подтверждается смерть официального представителя террористической группировки Абу аль-Хассана аль-Мухаджира.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации аль-Багдади. Это было десятое по счету заявление об убийстве главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).