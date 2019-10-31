Лондон, 31 октября, 2019, 23:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что не допустит новой отсрочки Brexit в случае победы консерваторов на выборах в декабре, 31 октября передает агентство Associated Press.

Борис Джонсон

«Если вы проголосуете за нас, и мы выполним нашу программу… мы сможем выйти не позднее января следующего года» , — заявил Джонсон.

Евросоюз дал Великобритании отсрочку выхода из блока до 31 января 2020 года из-за того, что действующий британский парламент отказывается ратифицировать соглашение по Brexit.

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