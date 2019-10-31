Мадрид, 31 октября, 2019, 23:39 — ИА Регнум. «Для предпоследнего Совета министров накануне выборов правительство [Испании] приберегло эффектный удар по движению за независимость Каталонии и его попыткам создать параллельные структуры с помощью «цифровой республики», — сообщает сегодня, 31 октября, испанское издание El Pais. — Правительство запретило использовать из Испании сервера, расположенные за пределами Европейского союза, — чем, как предполагается, сейчас занят Женералитет Каталонии».

Contando Estrelas Гражданская гвардия Испании

Это стало центральной темой заседания кабинета министров. Там также было решено, что новость объявит журналистам заместитель председателя правительства Кармен Кальво, а не пресс-секретарь Изабель Селаа, чтобы привлечь больше внимания. Кальво не уточнила, какая именно информация заставила мадридские власти усилить бдительность в цифровом пространстве, но намекнула, что новые меры будут затрагивать исключительно деятельность каталонского правительства.

Указ вступит в силу во вторник на следующей неделе. Речь идет о «крайне продуманной» мере, которая затрагивает семь министерств и самые разные законодательные акты, как выразилась заместитель премьер-министра. Исполняющий обязанности главы правительства Педро Санчес предупредил сепаратистов этим утром, что Каталония не получит независимость «ни офлайн, ни онлайн».