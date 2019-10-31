Бейрут, 31 октября, 2019, 23:22 — ИА Регнум. Президент Ливана Мишель Аун пообещал стране «правительство технократов», 31 октября передает агентство Reuters.

kremlin.ru Мишель Аун

По словам президента Ауна, члены нового кабинета министров будут избираться на основе опыта, а не политической принадлежности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Ливана Саад Харири объявил об отставке правительства на фоне массовых протестов в Ливане.

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