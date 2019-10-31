Екатеринбург, 31 октября, 2019, 23:14 — ИА Регнум. Складывается впечатление, что президент России Владимир Путин очень раздражён и опечален ситуацией, складывающейся в здравоохранении. В том числе или в первую очередь потому, что ему не предлагают рациональных и осуществимых способов её улучшения, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель общественной организации «Здравоохранение» (Екатеринбург) Максим Стародубцев.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

«А то, что есть — давно проверенные рецепты, сутью которых является «хроническое»: «дайте нам как можно больше денег и мы уж как-нибудь их освоим и отчитаемся. Да, и главное — нам, медикам, не мешать». Но! Эта мантра знакома практически всем начальникам не только на протяжении последних 10 или 20 лет, а куда как дольше», — говорит эксперт.

«При этом очевидно, что проводимая оптимизация (например, пресловутое «перепрофилирование санитарок») лишь порождает социальное напряжение в медицинских коллективах, на практике ухудшая уход за пациентами, что, в свою очередь, влечёт и неудовлетворение качеством мед. помощи, которая у нас по прежнему имеет «чисто социальный» оттенок», — считает эксперт.

В связи с этим реакцию президента на предложение о возможном ужесточении наказания врачей за ошибки при обследовании Максим Стародубцев расценивает как, скорее, эмоциональную реакцию.

«Почему? Да потому, что тут, на самом деле, гайки уже настолько закручены, что именно (в большей степени) жесткость в уголовном наказании медиков порождает логику «Тагильских протестов», идущих по всей стране. Между прочим, «болезни», к которой так и не подобрали лекарство. Ну и напомню начало ответа президента: «Знаете, как всегда на него юристы отвечают? Что важно не ужесточение, а чтобы это наказание было неизбежным, тогда и не нужно будет ужесточать». И тут, конечно же, и нужно вести речь о действенности надзора за качеством медицинской помощи. Который, с одной стороны, никак не может быть ведомственным, то есть осуществляться профильным министерством, либо корпоративным, на чём настаивают медики. Но и чему приводит уголовное преследование — мы тоже видим»», — отметил Стародубцев.

По его мнению, выход из ситуации может быть в усилении влияния Фонда ОМС.

«Деятельность организаций, работающих в сфере ОМС, нужно скорректировать с целью появления по настоящему независимой квалифицированной экспертизы качества медицинской помощи. Для этого необходима реальная независимость фондов ОМС. А медицинских страховщиков следует вывести из-под абсолютно ложного по сути надзора за ними ЦБ РФ и перевести в статус некоммерческих организаций», — сказал эксперт.

«Не обеднеют ВТБ и группа Газпрома от лишения доходов с деятельности по ОМС», — отмечает Стародубцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Калининграде Владимир Путин провёл расширенное заседание Госсовета по вопросам здравоохранения. А перед этим он встретился с калининградской общественностью и, отвечая на один из вопросов, отметил, что готов поддержать ужесточение ответственности врачей за ошибки при обследовании пациентов.