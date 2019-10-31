Вашингтон, 31 октября, 2019, 22:02 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «правильным парнем», 31 октября в интервью британскому политику Найджелу Фараджу для LBC Radio.

Number 10 Борис Джонсон

«Он готов сделать то, чего никто другой не сделает. Он фантастический человек… он самый правильный парень для настоящего времени» , — заявил Трамп.

Трамп выразил надежду, что объединение Джонсона с Фараджем, одним из инициаторов Brexit, станет «непреодолимой силой».

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