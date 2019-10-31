Вашингтон, 31 октября, 2019, 21:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил свое отношение к лидеру британской парламентской оппозиции Джереми Корбину 31 октября в интервью британскому политику Найджелу Фараджу для LBC Radio.

UK Parliament Джереми Корбин

«Корбин был бы очень плох для вашей страны… он повел бы вас по очень плохому пути» , — заявил Трамп.

Джереми Корбин является лидером Лейбористской партии Великобритании и возглавляет оппозицию в Палате общин британского парламента.

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