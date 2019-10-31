Москва, 31 октября, 2019, 20:14 — ИА Регнум. Расширенное заседание президиума Госсовета в Светлогорске носит прорывной характер для развития первичного звена здравоохранения России. Главой государства Владимиром Путиным были расставлены чёткие акценты на болевых моментах «самой близкой к людям» медпомощи, в которой, несмотря на национальные проекты и майские указы, мало что меняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра политического анализа Павел Данилин.

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Эксперт отметил необычный формат Госсовета, где губернаторы говорили в основном не о достижениях, а о наболевшем.

«Получился многогранный и открытый взгляд на проблемы первичного звена здравоохранения: от дефицита кадров в поликлиниках до проблем санитарной авиации. Был затронут очень важный вопрос оптимизации учреждений здравоохранения, который является очень болезненным для людей. Ведь она касается именно первичного звена — экономят на сельских поликлиниках и ФАПах, делая труднодоступной медицину для людей, живущих далеко от региональных центров. Система оплаты труда младшего медперсонала очень верно подмечена президентом. Невнимание к проблемам близкой к людям медпомощи порождает в итоге социальную напряженность в обществе в том числе», — считает Павел Данилин.

Отметим, Владимир Путин является инициатором рассмотрения всех проблем и вопросов первичного звена здравоохранения. На прямых линиях и встречах с общественностью он увидел, что тема требует тщательного рассмотрения. Именно она волнует людей. В ходе заседания президиума Госсовета глава государства потребовал не переводить, например, санитарок в уборщицы. «Экономите копейки, а людей обижаете». Также он добавил, что на оборону сокращают финансирование, а на здравоохранение оно растёт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября 2019 года в калининградском городе Светлогорске под председательством Владимира Путина состоялось расширенное заседание президиума Государственного совета по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». Речь шла и о модернизации первичного звена.

Говорилось и о дополнительных вложениях в первичную медицину. Это инициатива исключительно президента. По сообщениям участников Госсовета, всего на данные нужды будет направлено более 500 млрд рублей.