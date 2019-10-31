Москва, 1 ноября, 2019, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 ноября, вступил в силу закон о запрете некоторым микрофинансовым организациям (МФО) выдавать кредиты под залог жилья, сообщает ИА REGNUM.

Yura Chizhik Новостройки

Речь о законе, направленном на ограничение работы частных микрофинансовых организаций в вопросе выдачи кредитов под залог. В частности, ранее выдачу микрокредитов под залог практически ничто не ограничивало, и граждане могли оформить микрозайм под залог своей квартиры. Теперь же закон запретил МФО выдавать кредит под залог жилой недвижимости.

При этом новые нормы коснутся только частных, негосударственных МФО. Те организации, которые созданы госструктурой, будут и дальше выдавать микрокредиты под залог жилой недвижимости.

Кроме того, закон также устанавливает новые нормы работы микрофинансовых организаций в целом. Так, чтобы получить такой статус, МФО должна аккумулировать на своих счетах не менее 5 млн рублей собственных средств к 1 июля 2024 года. Накапливать собственные средства на счету МФО можно будет постепенно — так, к 1 июля 2020 года на счету МФО должно быть минимум 1 млн рублей. Затем капитал МФО должен каждый год расти на 1 млн рублей, чтобы достигнуть необходимых 5 млн рублей. В противном случае организация не может числиться и быть МФО, а соответственно и оказывать микрофинансовые услуги.