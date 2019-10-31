Вслед за маршрутками: воронежские таксисты возмутились ценами на проезд
Воронеж, 31 октября, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Воронежские таксисты «Яндекс. Такси» и «Везёт» выразили недовольство снижением стоимости проезда — низкие тарифы отражаются на зарплатах. Также водители недовольны блокировками со стороны агрегаторов. 31 октября около сотни водителей собрались у ТЦ «Карусель».
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 октября, не вышли на работу водители около 20 автобусов двух городских маршрутов. Маршрутчики таким образом выразили протест против введения дифференцированной оплаты проезда: с 28 октября тариф вырос с 17 рублей до 23 наличными и до 21 — при безналичном расчете. В результате, говорят водители, большинство пассажиров перешли на безналичный расчет. По словам маршрутчиков, теперь им не хватает денег на обслуживание транспорта. В мэрии заявили. что водители просто не желают выходить из «тени».