Воронеж, 31 октября, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Воронежские таксисты «Яндекс. Такси» и «Везёт» выразили недовольство снижением стоимости проезда — низкие тарифы отражаются на зарплатах. Также водители недовольны блокировками со стороны агрегаторов. 31 октября около сотни водителей собрались у ТЦ «Карусель».

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

"Мы не митингуем, не бастуем и не протестуем. Мы собрались, чтобы обсудить условия труда, решить, как нам их улучшить и что для этого нужно. «Яндекс» и «Везёт» не враги нам. Мы не протестуем против них, просто хотим обсудить насущные вопросы относительно нашей работы. Хотим разрешить споры по поводу снижения стоимости проезда, непонятных блокировок», — цитируют организаторов акции «Вести-Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 октября, не вышли на работу водители около 20 автобусов двух городских маршрутов. Маршрутчики таким образом выразили протест против введения дифференцированной оплаты проезда: с 28 октября тариф вырос с 17 рублей до 23 наличными и до 21 — при безналичном расчете. В результате, говорят водители, большинство пассажиров перешли на безналичный расчет. По словам маршрутчиков, теперь им не хватает денег на обслуживание транспорта. В мэрии заявили. что водители просто не желают выходить из «тени».