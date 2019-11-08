Москва, 8 ноября, 2019, 06:42 — ИА Регнум. Известно, что капитализм, особенно государственный, строит своё благополучие на потребителе. Чем надо обеспечить граждан России после того, как пивом их уже обеспечили, рассуждает автор ИА REGNUMГалина Смирнова.

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь

Новая идея российских законодателей предусматривает открытие по всей стране широкой сети вытрезвителей — частных, государственных и смешанного свойства, платных и бюджетных, с гарантированным (для состоятельных пользователей) уровнем комфорта. Очень трогательная забота, особенно если учесть, что базируется она не на сиюминутных предпочтениях неких абстрактных депутатов, а на стратегии пополнения местных бюджетов.

Местным бюджетам было разрешено облагать данью пивточки, массово расплодившиеся в российских городах. Получилось так хорошо, что теперь логичным выглядит и следующий шаг. Граждан, которые не до конца израсходовали ресурс в упомянутых заведениях, стоит потрясти дополнительно, восстанавливая их здоровье за их же деньги в специальных учреждениях.

Как говорится, профит! Учитывая, что денег на качественный детокс хватит не у всех, то цикл рискует повториться, а муниципальный бюджет пополнится ещё раз. И так может происходить до полного исчерпания обитателей соответствующего муниципального образования. Впрочем, интересна ли такая перспектива тем, кто предлагает в процессе заработать на этом денег?

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